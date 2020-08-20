В ответном матче плей-офф за выход в Первую лигу Украины "Черкащина" расписала мировую с "Вересом".

Черкащина – Верес 1:1

Голы: Захаревич, 49 – Махнев, 18 (пен.)

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Первый тайм встречи был богатым на события. В середине первой половины игры гости заработали пенальти. С точки переиграл вратаря "Черкащины" Махнев.

Но менее, чем через 10 минут автор гола превратился в антигероя, заработав удаление. Уже через 4 минуты "Верес" остался вдевятером. "Красный свет" перед собой увидел Гончаренко. Однако в концовке тайма удаление заработал также игрок "Черкащины" Кабанюк.

В итоге, "Верес" пробился в Первую лигу. Сначала команда дома со счетом 2:0 обыграла "Черкащину" которая замкнула турнирную таблицу Первой лиги.

"Верес" занял 6 место в УПЛ сезона 2017/18, а затем опустился во Вторую лигу после объединения с ФК "Львов".

Второй новичок Первой лиги

В ответном матче плей-офф за выход в Первую лигу Украины "Альянс" обыграл "Металлург" - 1:0. По итогам двух матчей он также поднялся в классе.