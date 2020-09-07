В Украине на две недели остановили матчи плей-офф УХЛ на стадии полуфиналов. В двух командах подтвердили случаи коронавируса у хоккеистов.

Как минимум известно о 19 случаях заражения коронавирусом у хоккеистов "Донбасса". Еще два случая подтверждены у двух игроков "Белого Барса", сообщили в УХЛ.

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Также тесты на коронавирус сдали игроки еще двух команд, выступающих в полуфинале – "Днепр" и "Кременчуг".

Решение о возобновлении матчей плей-офф будет принято лишь после проведения повторного тестирования у команд-полуфиналистов. Однако матчи возобновятся не раньше, чем через две недели.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. Пока "Кременчуг" ведет в серии у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.