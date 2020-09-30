Семь футболистов луцкой "Волыни" продолжают находиться в самоизоляции, результаты повторных тестов на коронавирус будут известны позже.

Из-за вспышки в клубе тренер лучан Василий Сачко вынужден был пригласить для подготовки к поединку 3-го тура с тернопольской "Нивой" несколько игроков из "Волыни-2". Об этом сообщает Meta-ratings.

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На данный момент "Волынь" занимает 14 место в Первой лиге Украины.

Новый тренер "Волыни"

19 августа "Волынь" назначила на должность главного тренера украинского специалиста Василия Сачко.

По итогам прошлого чемпионата "Волынь" заняла пятое место и не сумела повыситься в классе. В связи с этим бывший руководитель луцкого клуба Андрей Тлумак был отправлен в отставку.