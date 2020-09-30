Сім футболістів луцької "Волині" продовжують перебувати на самоізоляції, результати повторних тестів на коронавірус будуть відомі згодом.

Через спалах в клубі тренер лучан Василь Сачко змушений був запросити для підготовки до поєдинку 3-го туру з тернопільської "Нивою" кілька гравців з "Волині-2". Про це повідомляє Meta-ratings.

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На даний момент "Волинь" займає 14 місце в Першій лізі України.

Новий тренер "Волині"

19 серпня "Волинь" призначила на посаду головного тренера українського фахівця Василя Сачка .

За підсумками минулого чемпіонату "Волинь" посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі. У зв'язку з цим колишній керманич луцького клубу Андрій Тлумак був відправлений у відставку.