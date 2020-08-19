Луцкая "Волынь" назначила на должность главного тренера украинского специалиста Василия Сачко.

Об этом говорится на официальном сайте клуба, детали сделки не сообщаются. 19 августа 45-летний бывший руководитель полтавской "Ворсклы" был представлен новой команде и провел дебютную тренировку.

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Тренерский штаб пока не назван, но ранее была информация, что один из ассистентов станет Ярослав Комзюк, который в 2017 году возглавлял "Волынь".

По итогам прошлого чемпионата "Волынь" заняла пятое место и не сумела повыситься в классе. В связи с этим бывший руководитель луцкого клуба Андрей Тлумак был отправлен в отставку.

Что известно о Василии Сачко

Сачко в качестве игрока пять лет провел в составе "Волыни", вместе с командой он становился чемпионом и лучшим бомбардиром первой лиги.

Последним место работы Сачко была "Ворскла", которую он покинул в марте 2019 года.