Луцкая "Волынь" официально назначила нового тренера
Луцкая "Волынь" назначила на должность главного тренера украинского специалиста Василия Сачко.
Об этом говорится на официальном сайте клуба, детали сделки не сообщаются. 19 августа 45-летний бывший руководитель полтавской "Ворсклы" был представлен новой команде и провел дебютную тренировку.
К слову: "Динамо" объявило заявку на новый сезон
Тренерский штаб пока не назван, но ранее была информация, что один из ассистентов станет Ярослав Комзюк, который в 2017 году возглавлял "Волынь".
Что известно о Василии Сачко
Сачко в качестве игрока пять лет провел в составе "Волыни", вместе с командой он становился чемпионом и лучшим бомбардиром первой лиги.
Последним место работы Сачко была "Ворскла", которую он покинул в марте 2019 года.