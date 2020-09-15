Поединок 3-го тура Первой лиги "Волынь" – "Нива" Тернополь перенесен из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

В "Волыни" выявлено 13 случаев заражения – в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок, сообщает UA-Football.

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Матч "Динамо" – "Нива" Тернополь должен был состояться 21 сентября.

При этом пока неясной остается судьба кубкового поединка "Волыни" с "Прикарпатьем", который запланирован в среду, 16 сентября. По состоянию на 15 сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится и, более того, пройдет со зрителями.

Новый тренер "Волыни"

19 августа "Волынь" назначила на должность главного тренера украинского специалиста Василия Сачко.

По итогам прошлого чемпионата "Волынь" заняла пятое место и не сумела повыситься в классе. В связи с этим бывший руководитель луцкого клуба Андрей Тлумак был отправлен в отставку.