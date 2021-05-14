Традиционное "Эль Класико"

Согласно Регламенту Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов УПЛ сезона-2020/2021 Суперкубок Украины будет разыгран между чемпионом и обладателем Кубка страны. Однако, в этом случае чемпион встретится с серебряным призером УПЛ.

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Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, которая заняла второе место в чемпионате. Болельщики снова смогут увидеть в начале нового сезона традиционное противостояние Динамо – Шахтер.

Когда состоится игра за Суперкубок пока неизвестно. О дате проведения поединка будет сообщено несколько позже.

История противостояний в Суперкубке Украины

Динамо и Шахтер 13 раз выходили на одно футбольное поле, чтобы определить обладателя Суперкубка Украины. Действующие обладатели трофея 8 раз праздновали успех. Шахтер во встречах против столичного клуба уходил с поля с кубком лишь в 5 матчах.

Всего дончане поднимали над своими головами трофей в 8 финалах. У киевской команды на одну победу больше.

Последний раз клубы встречались в решающем матче в 25 августа 2020 года, когда динамовцы уверенно переиграли "горняков" со счетом 1:3. Эта победа стала первой для Динамо под руководством Мирчи Луческу.