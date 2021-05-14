Традиційне "Ель Класіко"

Згідно з Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед клубів УПЛ сезону-2020/2021 Суперкубок України буде розіграний між чемпіоном та володарем Кубка країни. Однак у цьому випадку чемпіон зустрінеться зі срібним призером УПЛ.

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Якщо чемпіоном України та володарем Кубка України стає одна команда, тоді Суперкубок розігрується між чемпіоном та командою, яка посіла друге місце в чемпіонаті. Вболівальники знову зможуть побачити на початку нового сезону традиційне протистояння Динамо – Шахтар.

Коли відбудеться гра за Суперкубок наразі невідомо. Про дату проведення поєдинку буде повідомлено дещо пізніше.

Історія протистоянь у Суперкубку України

Динамо та Шахтар 13 разів виходили на одне футбольне поле, щоб визначити володаря Суперкубку України. Чинні володарі трофею 8 разів святкували успіх. Шахтар у зустрічах проти столичного клубу йшов з поля з кубком лише у 5 матчах.

Загалом донеччани підіймали над своїми головами трофей у 8 фіналах. У київської команди на одну перемогу більше.

Востаннє клуби зустрічались у вирішальному матчі у 25 серпня 2020 року, коли динамівці впевнено переграли "гірників" із рахунком 1:3. Ця перемога стала першою для Динамо під керівництвом Мірчі Луческу.