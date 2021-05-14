Эмоции после победы

Динамо лишь в дополнительные 15-минут тайма смогли одолеть неуступчивую Зарю в финале Кубка Украины. Единственный и победный гол за динамовцев забил Виктор Цыганков.

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После матча эмоции бушевали не только на футбольном поле, но и за его пределами. В раздевалке футболисты создали яркий перфоменс. Жерсон Родригес выступил в роли барабанщика, а вся команда кричала: "О, Динамо, Динамо". Многие триумфаторы сохранили этот момент на своих смартфонах.

Главный наставник Динамо Мирча Луческу встретил такие песнопения от своих подопечных лишь с улыбкой на лице. Киевляне подняли над своими головами 13-й Кубок Украины. После успеха они сравнялись по этому достижению с донецким Шахтером.

Для столичного клуба этот трофей стал третьим под руководством румынского тренера. Перед этим Динамо одержало победу в Суперкубке и чемпионате.

Теперь динамовцы уходят на заслуженный отдых. Более месяца футболисты Динамо будут отдыхать от футбола. Команда соберется на базе только в конце июня и полетит на тренировочные сборы в Швейцарию.

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