Украинских болельщиков заставили убрать флаг с лозунгами "Слава нации - Смерть врагам"

17 июня 2021 , 17:34
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Источник:

Obozrevatel

Во время матча Украина – Северная Македония в Бухаресте украинских болельщиков заставили убрать флаг с лозунгами "Слава нации! Смерть врагам!". Перед тем фаны разместили флаг на трибуне.

Глядачі спробували розтягнути стяг на одній з трибун "Арена Націонале". Таким чином його було б добре видно фотографам і футболістам.

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Українці прибрали прапор

Однак до українців підійшли стюарди, які попросили прибрати прапор. Причини такого прохання невідомі. Однак фанати послухали та забрали стяг.


Фанаты забрали флаг / Фото Obozrevatel

Матч Украина – Северная Македония: что известно

  • Поединок начался в 16:00. Сейчас счет встречи 2:1 в пользу Украины. Голами в составе "сине-желтых" отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
  • В начале второго тайма Северная Македония забила в ворота Украины.
  • Заметим, за Украину играют Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко, Яремчук.
  • Северную Македонию представляют Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски, Пандев, Спировски.
  • К слову, перед матчем украинцы мощно спели гимн.
Автор: Ольга Музика