Экс-наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко выиграл свой первый матч на тренерском мостике "Пафоса". Игра завершилась со счетом 3:0. Весь поединок отыграл голкипер Артур Рудько.

Украинский хавбек "Пафоса" Орест Кузык отметился забитым голом в матче 8-го тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы". Об этом пишет 24 канал.

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Во втором тайме "Пафос" закрепил преимущество третьим голом и зафиксировал финальный счет.

Для украинского болельщика этот поединок интересен дебютом экс-наставника "Днепра" Дмитрия Михайленко в тренерском кресле хозяев.

После 8-ми туров "Пафос" расположился на 7-й строчке, "Кармиотисса" – 11-я.

Карьера Михайленко в "Днепре-1"

С 2009 года работал тренером молодежного состава "Днепра" (U-21). 30 июня 2016 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды днепровского клуба, впоследствии вместе с тренерским штабом перебрался в новосозданный "Днепр-1".

С командой прошел путь от Второй лиги до УПЛ. 18 сентября Михайленко объявил об отставке с поста главного тренера "Днепра-1".