Бывший тренер "Днепра" и "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос". 47-летний украинец уже согласовал контракт со своим новым клубом.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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На данный момент, после 5-ти туров чемпионата Кипра "Пафос" с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. За "Пафос" выступают украинцы Артур Рудько и Орест Кузык.

Также отметим, что Михайленко в бытность игрока выступал на Кипре, играя в 2007-2009 годах за АПОП.

Карьера Михайленко в "Днепр-1"

Дмитрий Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.