Екс-наставник "Дніпра-1" Дмитро Михайленко виграв свій перший матч на тренерському містку "Пафосу". Гра завершилася з рахунком 3:0. Весь поєдинок відіграв голкіпер Артур Рудько.

Український хавбек "Пафосу" Орест Кузик відзначився забитим голом у матчі 8-го туру чемпіонату Кіпру проти "Карміотісса". Про це пише 24 канал.

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У другому таймі "Пафос" закріпив перевагу третім голом та зафіксував фінальний рахунок.

Для українського вболівальника цей поєдинок цікавий через дебют екснаставника "Дніпра" Дмитра Михайленка у тренерському кріслі господарів.

Після 8-ми турів "Пафос" розташувався на 7-й сходинці, "Карміотісса" – 11-та.

Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"

З 2009 року працював тренером молодіжного складу "Дніпра" (U-21). 30 червня 2016 року був призначений виконувачем обов'язків головного тренера основної команди дніпровського клубу, згодом разом з тренерським штабом перебрався до новоствореного "Дніпра-1".

З командою пройшов шлях від Другої ліги до УПЛ. 18 вересня Михайленко оголосив про відставку з посади головного тренера "Дніпра-1".