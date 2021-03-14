Украинец Алексей Новиков 13 марта защитил свой титул самого сильного человека планеты. Произошло это на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman – Strength Island.

Защита титула

Украинский стронгмен принял участие в пяти испытаниях. В двух из них Алексей Новиков праздновал победу, а в других трех был среди лидеров.

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Украинец набрал 68 очков и на десяток пунктов опередил ближайшего конкурента, которым стал канадец Жан-Франсуа Карон. Интересно, что стронгмену из Украины во второй раз удалось оставить за спиной представителя Канады. В итоге Новиков одержал победу и защитил звание самого сильного человека мира.

Алексей впервые получил это звание в ноябре 2020 года. Тогда украинец победил во Флориде и стал самым молодым атлетом в мире, который получил такое звание. В 2004 году в соревновании World's Strongest Man победу праздновал украинец Василий Вирастюк.

Когда рассвет наступает после темноты, Worlds Ultimate Strongman поднимается, словно Феникс, из пепла... Поздравляем чемпионов 2021 года!,

– говорится в заметке.

World's Ultimate Strongman – Strength Island полное видео соревнований