Украинский стронгмен Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты
Украинец Алексей Новиков 13 марта защитил свой титул самого сильного человека планеты. Произошло это на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman – Strength Island.
Источник:инстаграм World's Ultimate Strongman
Защита титула
Украинский стронгмен принял участие в пяти испытаниях. В двух из них Алексей Новиков праздновал победу, а в других трех был среди лидеров.
Примечательно Украинец стал самым сильным человеком планеты: эксклюзивное интервью с Алексеем Новиковым
Украинец набрал 68 очков и на десяток пунктов опередил ближайшего конкурента, которым стал канадец Жан-Франсуа Карон. Интересно, что стронгмену из Украины во второй раз удалось оставить за спиной представителя Канады. В итоге Новиков одержал победу и защитил звание самого сильного человека мира.
- Алексей впервые получил это звание в ноябре 2020 года. Тогда украинец победил во Флориде и стал самым молодым атлетом в мире, который получил такое звание. В 2004 году в соревновании World's Strongest Man победу праздновал украинец Василий Вирастюк.
Когда рассвет наступает после темноты, Worlds Ultimate Strongman поднимается, словно Феникс, из пепла... Поздравляем чемпионов 2021 года!,
– говорится в заметке.
World's Ultimate Strongman – Strength Island полное видео соревнований
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