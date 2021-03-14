Українець Олексій Новіков 13 березня захистив свій титул найсильнішої людини планети. Сталось це на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.

Захист титулу

Український стронгмен взяв участь у п'яти випробовуваннях. У двох із них Олексій Новіков святкував перемогу, а у інших трьох був серед лідерів.

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Українець набрав 68 очок та на десять пунктів випередив найближчого конкурента, яким став канадець Жан-Франсуа Карон. Цікаво, що стронгмену з України вдруге вдалось залишити за спиною представника Канади. У підсумку Новіков здобув перемогу і захистив звання найсильнішої людини світу.

Олексій вперше здобув це звання у листопаді 2020 року. Тоді українець переміг у Флориді та став наймолодшим атлетом у світі, який здобув таке звання. 2004 року в змаганні World’s Strongest Man перемогу святкував українець Василь Вірастюк.

Коли світанок настає після темряви, Worlds Ultimate Strongman підіймається, немов Фенікс, із попелу… Вітаємо чемпіонів 2021 року!,

– йдеться у дописі.

World’s Ultimate Strongman – Strength Island повне відео змагань