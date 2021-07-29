Трояновский покидает дебютные игры

18-летний Трояновский был заявлен на дистанцию 100 метров вольным стилем. В стометровке Игорь был единственным представителем Украины.

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К сожалению, Трояновский не принял участие в квалификационном заплыве. Поэтому Игорь и не попал в финал соревнований.

Причиной отсутствия пловца на старте заплыва 100 метров вольным стилем стала рекомендация медиков. У Трояновского травма плеча.

Из-за травмы Трояновский покидает Олимпийские игры в Токио. Игорь сумел выступить только на дистанции 200 метров баттерфляем, но не прошел в финал.

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх произошло историческое событие для Украины. Михаил Романчук получил бронзовую медаль в плавании на 800 метров вольным стилем. Эта награда стала для Украины первой за 17 лет в плавании!