Трояновський покидає дебютні Ігри

18-річний Трояновський був заявлений на дистанцію 100 метрів вільним стилем. У стометрівці Ігор був єдиним представником України.

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На жаль, Трояновський не взяв участь у кваліфікаційному запливі. Відтак, Ігор і не потрапив у фінал змагань.

Причиною відсутності плавця на старті запливу 100 метрів вільним стилем стала рекомендація медиків. У Трояновського травма плеча.

Через травму Трояновський покидає Олімпійські Ігри в Токіо. Ігор зумів виступити тільки на дистанції 200 метрів батерфляєм, але не пройшов у фінал.

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх сталася історична подія для України. Михайло Романчук здобув бронзову медаль у плаванні на 800 метрів вільним стилем. Ця нагорода стала для України першою за 17 років у плаванні!