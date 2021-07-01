Украинский обмен: Довбик может заменить Яремчука в Генте

Автор победного удара в ворота Швеции Артем Довбик продолжает привлекать внимание иностранных клубов. Бельгийский Гент может усилиться украинцем.

Замена для Яремчука

Гент всерьез рассматривает вариант с трансфером Артема Довбика. Нападающий должен заменить своего земляка и партнера по сборной Украины Яремчука. Роман покинет бельгийский клуб после завершения Евро-2020. Такое обещание дал сам Гент.

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Стартовая цена за переход нападающего Днепра-1 будет составлять от 5 миллионов евро. Хотя специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика лишь в один миллион евро. Однако голом в ворота шведов Артем хорошо себе поднял репутацию и трансферную цену.

Кто следит за Довбиком

Торино (Италия)

Бешикташ (Турция)

Реал Сосьедад (Испания)

Украинские гранды

Перечисленные клубы уже не первый месяц следят за игрой украинского футболиста. Отмечается, что Яремчук хорошо проявляет себя на чемпионате Европы, поэтому его трансфер в другой топовый клуб становится все более реальным. Роман на этом Евро уже успел отметиться двумя голами – в ворота Нидерландов и Северной Македонии в групповом раунде турнира.