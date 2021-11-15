Украинский клуб дважды сыграет против россиян в Лиге чемпионов на нейтральной территории

Женский волейбольный клуб Прометей пробился в Лигу чемпионов ЕКВ. Соперницами украинской команды на групповом этапе стал российский Локомотив. Но ни в Украине, ни в России матчи между этими командами не состоятся.

Матчи против российского клуба

Именно в Калининграде Прометей должен был бы сыграть первый матч в Лиге чемпионов 23 ноября. А уже в первые дни февраля 2022 года команды должны были бы сыграть в Украине.

В отличие от УЕФА, Европейская конфедерация волейбола не разводит украинские и российские клубы во время жеребьевки. Поэтому Прометей попал в группу с российской командой. Кроме Локомотива, на групповой стадии волейбольной Лиги чемпионов Россию также представляют московское Динамо и Динамо-Ак Барс из Казани.

Но после этого в ЕКВ решили, что матчи между украинскими и российским клубом состоятся на нейтральной территории. Так, первая игра 23 ноября состоится в Минске. Это будет домашний матч для Локомотива.

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Зато вторая игра между командами состоится в Стамбуле. Этот матч команды сыграют между 1 и 3 февраля 2022 года (точная дата будет определена позже).

Украина против России в Беларуси

Это не первый раз, когда Украина и Россия попадают в одну группу, после чего команды вынуждены проводить матчи на нейтральной территории. Так было и с мужской сборной Украины по гандболу. В квалификации чемпионата Европы наша команда в 2020 году оба матча провела против россиян в Минске. При этом календарь составили так, что матчи состоялись с разницей в два дня – 5 и 7 ноября.

По итогам отбора, нашей команде все же удалось пробиться на чемпионат Европы.

Вполне вероятно, что Россия будет соперником Украины и в баскетбольном отборе на чемпионат мира 2023. Если обе сборные преодолеют первый этап отбора, то сыграют в одной группе на втором этапе.