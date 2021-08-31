В группе G на первом групповом этапе квалификации наша команда будет играть против Грузии, Северной Македонии и Испании. В другой групповой этап выходят три команды.

До того Баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с Торонто, – СМИ

На первом групповом этапе команды будут играть традиционно домашние и гостевые матчи. Для этого предусмотрено три окна: 20 – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года и 27 июня – 5 июля 2022 года.

Результаты жеребьевки

Группа A: Сербия, Бельгия, Словакия, Латвия

Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Во второй групповой этап квалификации выходят по три команды из группы, которые формируют четыре группы по шесть команд. Здесь будут играть между собой сборные, которые не пересекались на первом этапе. Эти матчи запланированы на 22 – 30 августа 2022 года, 7 – 15 ноября 2022 года и 20 – 28 февраля 2023 года. По три лучшие команды из этих групп выходят на чемпионат мира.