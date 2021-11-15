Матчі проти російського клубу
Саме в Калінінграді Прометей мав би зіграти перший матч в Лізі чемпіонів 23 листопада. А вже в перших днях лютого 2022 року команди мали б зіграти в Україні.
Та після цього в ЄКВ вирішили, що матчі між українськими та російським клубом відбудуться на нейтральній території. Так, перша гра 23 листопада відбудеться в Мінську. Це буде домашній матч для Локомотива.
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Натомість друга гра між командами відбудеться в Стамбулі. Цей матч команди зіграють між 1 та 3 лютого 2022 року (точна дата буде визначена пізніше).
Україна проти Росії в Білорусі
Це не вперше, коли Україна та Росія потрапляє до однієї групи, після чого команди змушені проводити матчі на нейтральній території. Так було і з чоловічою збірною України з гандболу. У кваліфікації чемпіонату Європи наша команда у 2020 році обидва матчі провела проти росіян в Мінську. При цьому календар склали так, що матчі відбулися з різницею у два дні – 5 та 7 листопада.
За підсумками відбору, нашій команді таки вдалося пробитися на чемпіонат Європи.
Цілком ймовірно, що Росія буде суперником України й у баскетбольному відборі на чемпіонат світу 2023. Якщо обидві збірні подолають перший етап відбору, то зіграють в одній групі на другому етапі.