Украинский казак: Усик удивил фанатов патриотической прической

Александр Усик вспомнил прическу, которую делал еще при своих выступлениях на любительском уровне. Боксер удивил всех новым-старым стилем.

Новый имидж Усика

Александр Усик ожидает официального подтверждения реванша против Энтони Джошуа и начала тренировочного лагеря. В свободное время украинский боксер решил сменить свой имидж.

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В инстаграмме чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO решил поделиться новой прической, которая уже так хорошо знакома его поклонникам.

Ранее боксер уже выходил на ринг с казацкими челками. В народе еще называют "оселедец".

Все будет Украина,

– подписал фотографию Усик.



Новая прическа Александра Усика / Фото с инстаграммы боксера

Что известно о реванше Усик – Джошуа