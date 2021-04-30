Лист за підписом хокеїстів та представників клубу було опубліковано після того, як у Федерації хокею України заявили, що УХЛ більше не ма права проводити чемпіонат України. Після цього в УХЛ вирішили подати позов до суду.

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У відповідь в ФХУ заявили, що можуть не допустити до змагань клуби, які вирішили не відпускати гравців до табору національної збірної України. Серед таких і Донбас, який став переможцем. І претендує на участь в Континентальному кубку.

Окрім того, підписанти вимагали, щоб президент ФХУ Георгій Зубко вибачився за свої слова про "антиукраїнський" чемпіонат. А також про реорганізацію ФХУ та перевибори президента. Також хокеїсти заявили, що у разі невиконання вимог з боку федерації, вони залишають за свою право відмовитися від участі у змаганнях під егідою ФХУ.

Один з підписів під листом – гравця національної збірної та Краматорська Гліба Кривошапіна. Однак сам гравець на своїй сторінці в інстаграм заперечив це, заявивши, що він не підписувався під таким листом.



Кривошапін заперечив факт підпису під листом / скрін instagram.com/gleb_krivoshapkin