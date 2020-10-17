Проспект супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (5-0, 5 КО) стал спарринг-партнером Александра Поветкина перед вторым боем россиянина с Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).

Соответствующее фото команды Поветкина выставил инстаграм-аккаунт worldofboxingpromotions.

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Шевадзуцкий, который также известен по прозвищу "Халк", помогал Поветкину в подготовке к первой встрече, в которой "Русский Витязь" одержал победу нокаутом. В комментарии о спаррингах, украинец признался, что стороны остались довольны совместной работой.

Что известно о противостоянии Поветкин – Уайт

Боксеры встретились в конце августа. Уайт доминировал в течение боя и несколько раз отправил россиянина в нокдаун.

Однако в 5 раунде Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта. Россиянин завоевал титулы временного и бриллиантового чемпиона WBС.

Для Уайта это должен был быть промежуточный бой перед встречей с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Реванш состоится 21 ноября 2020 года. Где пройдет бой – пока не сообщается.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий

Украинский супертяжеловес, идущий следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номер один для сборной, но регулярно боксировал на турнирах всевозможного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB.