Проспект суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) став спаринг-партнером Олександра Повєткіна перед другим боєм росіянина з Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).

Відповідне фото команди Повєткіна виставив інстаграм-акаунт worldofboxingpromotions.

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Шевадзуцький, який також відомий на прізвисько "Халк", допомагав Повєткіну в підготовці до першої зустрічі, в якій "Русский Витязь" здобув перемогу нокаутом. У коментарі про спаринги, українець зізнався, що сторони залишилися задоволені спільною роботою.

Що відомо про протистояння Повєткін – Уайт

Боксери зустрілися наприкінці серпня. Уайт домінував протягом бою та декілька разів відправив росіянина у нокдаун.

Однак у 5 раунді Повєткін сенсаційно нокаутував Уайта. Росіянин завоював титули тимчасового і діамантового чемпіона WBС.

Для Уайта це мав бути проміжний бій перед зустріччю з переможцем поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

Реванш відбудеться 21 листопада 2020 року. Де пройде бій – поки не повідомляється.

Хто такий Ігор Шевадзуцький

Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної, але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав у WSB.