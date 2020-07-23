Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий не будет выступать на вечере бокса. Украинец будет помогать Поветкину в подготовке к бою против Диллиана Уайта.

Об этом сообщил официальный профиль boxingtime в своем Instagram.

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Шевадзуцкий отправится в лагерь Поветкина вечером 23 июля, а уже 24 июля они проведут первый спарринг. Украинец будет помогать россиянину 3 недели.

На первом вечере бокса промоутерской компании Усика выступят Великовский, Иванов, Петросян, Малиновский, Сиренко, Захожий, Выхрыст и Кутин.

Добавим, что поединки должны состояться 1 августа в Киеве.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий

Украинский супертяжеловес, идущий следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номер один для сборной, но регулярно боксировал на турнирах всевозможного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB.