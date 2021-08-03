Украинский гимнаст Пахнюк занял 7 место в "золотой" дисциплине Верняева на Олимпиаде
Источник:24 канал
Соревновательный день в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 не принес наград. Украинец Петр Пахнюк занял 7 позицию.
Единственный среди украинцев
Только Петр Пахнюк представлял Украину 3 июля на соревнованиях по спортивной гимнастике. Украинец поборолся за награды в параллельных брусьях.
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Украинский гимнаст с результатом 14.533 занял лишь 7 место. Олимпийским чемпионом стал китаец Чжоу Джингуань – 16.233. "Серебро" в Токио завоевал представитель Германии 28-летний Лукас Даузер. Тройку призеров замкнул гимнаст из Турции Ферхат Арикан.Интересно! На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Украина победила в параллельных брусьях. На тех соревнованиях "золото" получил лидер сборной Олег Верняев. Спортивный гимнаст не поехал в Токио из-за дисквалификации связанной с допингом.
Призеры соревнований
1. Чжоу Джингуань (Китай) – 16.233
2. Лукас Даузер (Германия) – 15.700
3. Ферхат Арикан (Турция) – 15.633
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7. Петр Пахнюк (Украина) – 14.533
Итоговые результаты / Скриншот с olympics.com