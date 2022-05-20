Украинский гимнаст Ковтун снялся с турнира из-за допущенного к соревнованиям россиянина
Источник:Palestra Ginnastica Ferrara
"Финал шести" Серии А состоялся без лидера сборной Украины по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна. Украинец не захотел соревноваться бок о бок с российским конкурентом.
Для итальянских организаторов "спорт вне политики"
Илья Ковтун продемонстрировал свою патриотическую позицию по всему миру. Украинский гимнаст не захотел выходить на один помост с представляющим страну-агрессора соперником Артуром Далалояном.
Интересно прочесть Что не запрещено, то позволено, – В России отреагировали на дисквалификацию Куляка из-за "Z"
Наставница Ирина Надюк сообщила о решении гимнаста перед финалом клубного чемпионата Италии.
Все сейчас поддерживают Украину и солидарны с ней. Мы приняли решение не участвовать в этих соревнованиях. Илья не получится соперничать на одном помосте с представителем от России,
– сказала тренер украинца.
Напомним, что Международная федерация гимнастики отстранила соревнования российских и белорусских гимнастов. Это решение не касается других турниров, организуемых не под эгидой FIG, здесь все по усмотрению организаторов соревнований.
Итальянские организаторы дали понять, что они поддерживают лозунг "Спорт вне политики". Хотя, как он может быть вне политики, если недавно российский гимнаст Иван Куляк наклеил на груди костюма провокационную букву "Z".
Отметим, что клуб, за который выступает Ковтун, с пониманием отнесся к столь кардинальному решению украинца.
Громкие скандалы с российскими гимнастами
- Иван Куляк залепил буквой "Z" национальный флаг. Именно по этой букве Россия обозначает свою военную технику при вторжении на территорию Украины. На этом Кубке мира победителем стал украинец Илья Ковтун.
- За этот наглый поступок россиянина дисквалифицировали на год. Интересно, что это не единственный скандал с Куляком. Российский гимнаст вышел на сцену в "Лужниках" с чужой олимпийской наградой 2016 года из Рио-де-Жанейро. Этот момент первым увидел и прокомментировал олимпийский чемпион Украины Олег Верняев.
- Еще один российский гимнаст Никита Нагорный доказал, что спорт не вне политики. Он принял участие в параде ко "Дню пабеды", который 9 мая состоялся в Москве. Нагорный возглавил ход юнармии – военно-патриотического общественного движения.
- Тренер российской сборной Марина Ульянкина с угрозами в сторону Японии прокомментировала санкции по участию российских и белорусских спортсменов.
- Бывшая спортивная гимнастка из Украины Лилия Подкопаева по праву ответила россиянке