Украинский нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов решил свое будущее на уровне сборной. Футболист решил сменить украинское гражданство на немецкое.

Потеря для сборной Украины

Команда Андрея Шевченко может потерять довольно талантливого форварда. 19-летний Эрик Шуранов готов изменить гражданство.

К теме Украинец Шуранов отличился дебютным голом в матче второй Бундеслиги: видео

У форварда уже есть предложение от молодежной сборной Германии. Поэтому футболист, посоветовавшись с отцом, решил взять немецкое гражданство. Хотя пробиться в главную команду Украины Эрику было бы значительно легче, чем в "немецкую машину", где на его позиции просто бешеная конкуренция.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, представители УАФ контактировали с Эриком относительно его будущего в национальной команде. В 2018-2019 годах Шуранов защищал цвета юношеских сборных Украины U-17 и U-18 в которые сыграл 5 матчей, в которых отметился 5 голами. Однако все планы форварда связаны со сборной Германии.

В 26 туре Шуранов забил дебютный гол за Нюрнберг во втором дивизионе Бундеслиги. Отличился форвард в воротах Гройтер Фюрта, матч завершился боевой ничьей 2:2.

В этом сезоне нападающий провел 13 встреч, в которых 11 голов во всех турнирах.

Зато защитник Вулверхэмптона Макс Килман уже готов официально оформить украинский паспорт и попробовать свои силы в украинской сборной.