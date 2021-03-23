Украинский форвард Шуранов сменит гражданство ради сборной Германии
Украинский нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов решил свое будущее на уровне сборной. Футболист решил сменить украинское гражданство на немецкое.
Источник:"Циганик LIVE"
Потеря для сборной Украины
Команда Андрея Шевченко может потерять довольно талантливого форварда. 19-летний Эрик Шуранов готов изменить гражданство.
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У форварда уже есть предложение от молодежной сборной Германии. Поэтому футболист, посоветовавшись с отцом, решил взять немецкое гражданство. Хотя пробиться в главную команду Украины Эрику было бы значительно легче, чем в "немецкую машину", где на его позиции просто бешеная конкуренция.
По словам журналиста Игоря Цыганыка, представители УАФ контактировали с Эриком относительно его будущего в национальной команде. В 2018-2019 годах Шуранов защищал цвета юношеских сборных Украины U-17 и U-18 в которые сыграл 5 матчей, в которых отметился 5 голами. Однако все планы форварда связаны со сборной Германии.
- В 26 туре Шуранов забил дебютный гол за Нюрнберг во втором дивизионе Бундеслиги. Отличился форвард в воротах Гройтер Фюрта, матч завершился боевой ничьей 2:2.
- В этом сезоне нападающий провел 13 встреч, в которых 11 голов во всех турнирах.
Зато защитник Вулверхэмптона Макс Килман уже готов официально оформить украинский паспорт и попробовать свои силы в украинской сборной.
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