Український форвард Шуранов змінить громадянство заради збірної Німеччини
Український нападник Нюрнберга Ерік Шуранов вирішив своє майбутнє на рівні збірної. Футболіст вирішив змінити українське громадянство на німецьке.
Джерело:"Циганик LIVE"
Втрата для збірної України
Команда Андрія Шевченка може втратити доволі талановитого форварда. 19-річний Ерік Шуранов готовий змінити громадянство.
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У форварда вже є пропозиція від молодіжної збірної Німеччини. Тому футболіст порадившись з батьком вирішили взяти німецьке громадянство. Хоча пробитись у головну команду України Еріку було б значно легше, ніж у "німецьку машину", де на його позиції просто шалена конкуренція.
За словами журналіста Ігоря Циганика, представники УАФ контактували з Еріком щодо його майбутнього у національній команді. У 2018-2019 роках Шуранов захищав кольори юнацьких збірних України U-17 та U-18 за які відіграв 5 поєдинків, у яких відзначився 5 голами. Однак усі плани форварда пов'язані зі збірною Німеччини.
- У 26 турі Шуранов забив дебютний гол за Нюрнберг у другому дивізіоні Бундесліги. Відзначився форвард у воротах Гройтера Фюрта, матч завершився бойовою нічиєю 2:2.
- У цьому сезоні нападник провів 13 зустрічей, у яких 11 голів у всіх турнірах.
Натомість захисник Вулверхемптона Макс Кілман вже готовий офіційно оформити український паспорт та спробувати свої сили в українській збірній.
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