Український нападник Нюрнберга Ерік Шуранов вирішив своє майбутнє на рівні збірної. Футболіст вирішив змінити українське громадянство на німецьке.

Втрата для збірної України

Команда Андрія Шевченка може втратити доволі талановитого форварда. 19-річний Ерік Шуранов готовий змінити громадянство.

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У форварда вже є пропозиція від молодіжної збірної Німеччини. Тому футболіст порадившись з батьком вирішили взяти німецьке громадянство. Хоча пробитись у головну команду України Еріку було б значно легше, ніж у "німецьку машину", де на його позиції просто шалена конкуренція.

За словами журналіста Ігоря Циганика, представники УАФ контактували з Еріком щодо його майбутнього у національній команді. У 2018-2019 роках Шуранов захищав кольори юнацьких збірних України U-17 та U-18 за які відіграв 5 поєдинків, у яких відзначився 5 голами. Однак усі плани форварда пов'язані зі збірною Німеччини.

У 26 турі Шуранов забив дебютний гол за Нюрнберг у другому дивізіоні Бундесліги. Відзначився форвард у воротах Гройтера Фюрта, матч завершився бойовою нічиєю 2:2.

У цьому сезоні нападник провів 13 зустрічей, у яких 11 голів у всіх турнірах.

Натомість захисник Вулверхемптона Макс Кілман вже готовий офіційно оформити український паспорт та спробувати свої сили в українській збірній.