Нюрнберг расписал результативную ничью с Гройтер Фюртом (2:2) в матче 26-го тура второй Бундеслиги. Украиец Эрик Шуранов помог своей команде голом.

Эрик Шуранов впервые вышел на поле в стартовом составе Нюрнберга, а на 76-й минуте матча он отметился дебютным голом и вывел свою команду вперед – 2:1.

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Через минуту после взятия ворот главный тренер Нюрнберга заменил украинца. Однако победным гол украинского футболиста не стал, поскольку Гройтер Фюрт отыгрался на третьей добавленной минуте.

После этой игры Нюрнберг находится на 14 месте с 29 очками. Гройтер Фюрт занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 47 баллов.

Что известно о Шуранове

Шуранов является одним из наиболее перспективных игроков Нюрнберга. В текущем сезоне нападающий забил семь голов за три матча в составе команды U-19, один гол в региональной лиге Баварии, а также оформил дубль в матче юношеского Кубка Германии.

Видео гола Шуранова