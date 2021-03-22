Футболист английского Вулверхэмптона Макс Килман и игрок полтавской Ворсклы Наджиб Якубу проявляют желание играть в сборной Украины. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал желание футболистов играть за его команду.

Шевченко подчеркнул, что футболист должен иметь украинский паспорт, чтобы играть за сборную Украины.

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"Если игрок хочет играть за сборную, прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт – тогда будем рассматривать", – сказал Шевченко.

Килман получит паспорт

Наставник украинской сборной рассказал, что 23-летний Килман получает украинский паспорт.

Что касается Килмана. Насколько я знаю, по-моему, у него идет этот процесс. Когда процесс будет закончен, когда он получит паспорт на руки, тогда уже будем реагировать,

– рассказал Шевченко.