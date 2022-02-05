Украинский фигурист, у которого обнаружили COVID-19, сможет выступить на Олимпиаде

Украинский фигурист Иван Шмуратко сможет выступить на Олимпийских играх-2022. Недавно у украинца обнаружили COVID-19, но повторный тест на коронавирус – отрицательный.

Украинец возвращается к тренировкам

Приятное известие Шмуратко сообщил в своем инстаграме. Украинец уже 5 февраля сможет вернуться к тренировкам.

Стоящее Украинский фигурист отвечал на английском на вопросы российских журналистов на Олимпиаде

Скриншот из инстаграма Шмуратко

Первый положительный тест на коронавирус спортсмен сдал 3-го февраля. Из-за этого Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира по фигурному катанию.

Шмуратко сможет выступить в индивидуальном турнире по фигурному катанию, который стартует на Олимпиаде уже 8-го февраля.