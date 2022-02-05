Украинский фигурист, у которого обнаружили COVID-19, сможет выступить на Олимпиаде
5 февраля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Шмуратко
Украинский фигурист Иван Шмуратко сможет выступить на Олимпийских играх-2022. Недавно у украинца обнаружили COVID-19, но повторный тест на коронавирус – отрицательный.
Украинец возвращается к тренировкам
Приятное известие Шмуратко сообщил в своем инстаграме. Украинец уже 5 февраля сможет вернуться к тренировкам.
Стоящее Украинский фигурист отвечал на английском на вопросы российских журналистов на Олимпиаде
Скриншот из инстаграма Шмуратко
Первый положительный тест на коронавирус спортсмен сдал 3-го февраля. Из-за этого Шмуратко пропустил короткую программу командного турнира по фигурному катанию.
Шмуратко сможет выступить в индивидуальном турнире по фигурному катанию, который стартует на Олимпиаде уже 8-го февраля.Важно. На Олимпиаде в Пекине два положительных теста на коронавирус сдал наставник мужской команды Юрай Санитра и попал на самоизоляцию. Также положительный тест на коронавирус сдала капитанка сборной Украины по биатлону Елена Билосюк.