Травма Леня
Вашингтон одержал победу над аутсайдером НБА Детройтом. Украинский баскетболист ушел с паркета во второй четверти.
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Алексей Лень отыграл 6 минут 40 секунд и покинул площадку из-за травмы лодыжки. По словам тренера Вашингтона Скотта Брукса, подробности повреждения пока не известны. 18 апреля центровой должен был пройти медицинское обследование.
- В матче против Детройта набрал 8 очков, сделал 3 потери мяча и отметился одним персональным фолом.
- В этом сезоне Алексей Лень сыграл 48 матчей в НБА, в среднем за игру он набирает 6.7 очка и делает 3.9 подбора.
- В поединке с Голден Стэйт Алексей набрал 15 пунктов и стал первым из украинцев, который достиг отметки в 4 000 очков за карьеру в НБА.
Сыграет ли Лень в следующем матче против Оклахомы пока неизвестно. Поединок против клуба Святослава Михайлюка состоится 20 апреля.