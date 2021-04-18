Травма Леня

Вашингтон здобув перемогу над аутсайдером НБА Детройтом. Український баскетболіст пішов з паркету у другій чверті.

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Олексій Лень відіграв 6 хвилин 40 секунд та покинув майданчик через травму щиколотки. За словами тренера Вашингтона Скота Брукса, подробиці пошкодження поки не відомі. 18 квітня центровий повинен був пройти медичне обстеження.

У матчі проти Детройта набрав 8 очок, зробив 3 втрати м'яча та відзначився одним персональним фолом.

У цьому сезоні Олексій Лень зіграв 48 матчів в НБА, у середньому за гру він набирає 6.7 очка і робить 3.9 підбирання.

У поєдинку з Голден Стейт Олексій набрав 15 пунктів і став першим з українців, який досягнув позначки у 4000 очок за кар'єру в НБА.

Чи зіграє Лень у наступному матчі проти Оклахоми наразі невідомо. Поєдинок проти клубу Святослава Михайлюка відбудеться 20 квітня.