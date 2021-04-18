Клубы показывали одинаковый уровень баскетбола в первой четверти – 27:27. А уже в следующих не было равных Вашингтону.

Вот это да Святослав Михайлюк обошел легендарного Александра Волкова в списке лучших украинцев в НБА

Вашингтон – Детройт 121:100 (27:27, 34:28, 32:25, 28:20)

Хозяева продолжили победную серию до четырех подряд поединков. Свой вклад в победу принес украинский центровой Алексей Лень. Баскетболист провел на паркете не так много – 6 минут 40 секунд. За это время он набрал 8 очков, запомнился 3 потерями мяча и одним персональным фолом.

Клуб Леня поднялся на 11 место в таблице Восточной конференции. Теперь у Вашингтона 23 победы и 33 поражения. Их соперник Детройт продолжает оставаться на дне – последняя 15 ступень в этой же конференции.

Следующий матч в НБА для Вашингтона станет украинским дерби. Лень встретится с Оклахомой Святослава Михайлюка. Поединок состоится 20 апреля.

Вашингтон – Детройт видеообзор