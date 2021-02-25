Український центровий Олексій Лень міг опинитись не у Вашингтоні. Баскетболістом цікавився Мілуокі.

19 січня Торонто сенсаційно розірвав контракт з Олексієм Ленем. Причини такого рішення чемпіон ліги 2019 року не уточнював. Довго баскетболіст без клубу не пробув. Вашингтон відразу скористався такою нагодою та підписав українця.

Оце так Пас через весь майданчик: шалений данк українського баскетболіста Леня у НБА – відео

Обрав інший варіант

Цікаво, що останні поєдинки Торонто у регулярному чемпіонаті НБА Лень пропустив через протоколи асоціації, які були пов'язані з коронавірусом.

Ще один претендент був на Леня – Мілуокі, який серйозно цікавився центровим. Однак стати одноклубником Янніса Адетокумбо не вдалось. Олексій уклав угоду на один рік з Вашингтоном. Цей клуб став п'ятим у кар'єрі українця в НБА.

У новому клубі український баскетболіст регулярно отримує ігровий час. З моменту підписання контракту встиг вже провести 15 матчів. У середньому за гру українець приносить Візардс по 6,9 очка і 3,9 підбирання.

В останньому поєдинку Вашингтона 24 лютого участі не брав. У матчі проти Кліпперс клуб українця зазнав чергової поразки у НБА – 135:116.

Наступний матч баскетболісти Вашингтона проведуть 26 лютого на виїзді проти Денвера.