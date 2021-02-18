Украинский баскетболист Алексей Лень провел хороший матч за Вашингтон в НБА. Центровой запомнился красивым данком в матче против Денвера.

Эффективный матч Алексея Леня позволил Вашингтону одержать лишь 9-ю победу в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. Всего украинец набрал 10 очков.

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Невероятная атака

За 2 секунды до конца второй четверти украинский центровой получил передачу от Брэдли Билла, который отдал передачу по собственной части паркета. Мяч пролетел почти через всю площадку. Украинец не упустил прекрасную возможность забить после такой роскошной передачи. Центровой ворвался под щит и выполнил данк.

Когда Лень выполнил бросок сверху раздалась сирена об окончании матча. Кроме 10 пунктов Алексей отдал одну передачу и сделал 8 подборов. Однажды терял мяч, сделал один блок-шот и три фола.

Видео невероятной атаки с участием Леня