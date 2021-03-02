Украинский боксер Деревянченко назвал дату следующего боя
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко планирует возвращение в ринг. Боксер начал подготовку к следующему поединку.
Источник:Sports.kz
Бой планируется в мае или июне
35-летний Сергей Деревянченко рассказал, что сейчас тренируется в Киеве, однако вскоре планирует полететь в США.
Кстати Деревянченко может изменить весовую категорию: в каком весе будет выступать украинец
"Сейчас в Киеве, тренируюсь. Буквально недавно начал тренироваться – привожу себя в порядок и скоро полечу в США, там буду готовиться", – сказал боксер.
Деревянченко заявил, что вернется в конце весны или же летом. Соперника боксер не назвал.
За чемпионский титул – вряд ли. Бой планируется в мае или июне, но нет никакой конкретики. Может, – в начале июля,
– сказал Деревянченко.
- Предыдущий поединок Деревянченко провел в сентябре 2020 года. Украинец единогласным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC Джермаллу Чарло.
- Что интересно, для Деревянченко это был второй подряд титульный бой. Осенью 2019 года Сергей уступил Геннадию Головкину вакантный титул IBF.
- В 2018 году украинец также проиграл в бою за титул IBF. Тогда наш боксер проиграл Даниэлю Джейкобсу.
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