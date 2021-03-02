Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко планирует возвращение в ринг. Боксер начал подготовку к следующему поединку.

Бой планируется в мае или июне

35-летний Сергей Деревянченко рассказал, что сейчас тренируется в Киеве, однако вскоре планирует полететь в США.

Кстати Деревянченко может изменить весовую категорию: в каком весе будет выступать украинец

"Сейчас в Киеве, тренируюсь. Буквально недавно начал тренироваться – привожу себя в порядок и скоро полечу в США, там буду готовиться", – сказал боксер.

Деревянченко заявил, что вернется в конце весны или же летом. Соперника боксер не назвал.

За чемпионский титул – вряд ли. Бой планируется в мае или июне, но нет никакой конкретики. Может, – в начале июля,

– сказал Деревянченко.