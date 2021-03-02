Український боксер Дерев'янченко назвав дату наступного бою
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко планує повернення у ринг. Боксер розпочав підготовку до наступного поєдинку.
Джерело:Sports.kz
Бій планується у травні або червні
35-річний Сергій Дерев'янченко розповів, що наразі тренується у Києві, однак невдовзі планує полетіти у США.
До речі Дерев'янченко може змінити вагову категорію: у якій вазі виступатиме українець
"Зараз у Києві, тренуюся. Буквально недавно почав тренуватися – привожу себе в порядок і скоро полечу у США, там буду готуватися", – сказав боксер.
Дерев'янченко заявив, що повернеться наприкінці весни або ж влітку. Суперника боксер не назвав.
За чемпіонський титул – навряд чи. Бій планується у травні або червні, але немає ніякої конкретики. Може, – на початку липня,
– зазначив Дерев'янченко.
- Попередній поєдинок Дерев'янченко провів у вересні 2020 року. Українець одноголосним рішенням суддів програв чемпіону світу за версією WBC Джермаллу Чарло.
- Що цікаво, для Дерев'янченка це був другий поспіль титульний бій. Восени 2019 року Сергій поступився Геннадію Головкіну за вакантний титул IBF.
- У 2018 році українець також програв у бою за титул IBF. Тоді наш боксер програв Даніелю Джейкобсу.
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