Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко планує повернення у ринг. Боксер розпочав підготовку до наступного поєдинку.

Бій планується у травні або червні

35-річний Сергій Дерев'янченко розповів, що наразі тренується у Києві, однак невдовзі планує полетіти у США.

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"Зараз у Києві, тренуюся. Буквально недавно почав тренуватися – привожу себе в порядок і скоро полечу у США, там буду готуватися", – сказав боксер.

Дерев'янченко заявив, що повернеться наприкінці весни або ж влітку. Суперника боксер не назвав.

За чемпіонський титул – навряд чи. Бій планується у травні або червні, але немає ніякої конкретики. Може, – на початку липня,

– зазначив Дерев'янченко.