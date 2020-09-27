Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко 26 сентября потерял третий шанс стать чемпионом мира. Сергей проиграл обладателю титула WBC Джермаллу Чарло.

Непобедимый американец Чарло победил единогласным решением судей. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход поединка

30-летний американец лучше начал поединок и в течение первой половины боя не чувствовал заметных проблем. Только с 5-6 раунда Сергей начал активно атаковать.

Украинец стал много пробивать "двойки", апперкоты и вышел на среднюю дистанцию. К сожалению, в 6-й трехминутке украинец получил рассечение над правым глазом. Оба боксера тяжело дышали.

С 7-го раунда американец активно начал использовать левый джеб и методично пробивал по рассечению Сергея. Украинец работал взрывно, проводя резкие атаки.

В восьмом раунде Деревянченко зажимал Чарло, пробивая много по лицу. Атаки украинца составляли по 14 ударов и уже он вел бой, а не Чарло. Джермаал начал заряжаться на нокаут. В конце раунда Сергей пропустил тяжелый удар, но устоял.

В девятом раунде Сергей, находясь в статическом положении, начал пропускать тяжелые удары правой от Чарло.

Первый так называемый "чемпионский раунд", видимо, был за украинцем, который несколько раз заставил Чарло "смаковать" тяжелые удары. Но украинцу нужен был нокаут, ведь по очкам он вряд ли побеждал.

В последнем раунде Деревянченко пытался завязать с Чарло открытый обмен ударами, однако американец рационально работал на средней дистанции. Сергей был заведен, не сдавался и шел вперед. В последние секунды Чарло пропустил тяжелый правый, но украинец не успел добить американца.

В итоге судьи отдали победу Чарли: 116:112, 1117:111, 118:110.

Деревянченко – Чарло видеообзор