Деревянченко может изменить весовую категорию: в каком весе будет выступать украинец
Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл обладателю титула WBC Джермаллу Чарло. Украинец потерял третий шанс стать чемпионом мира, что заставило Деревянченко задуматься об изменении весовой категории.
Сергей Деревянченко, выступающий в средней весовой категории, желает спустится в дивизион ниже, чтобы продолжить свои выступления в первом среднем весе. Об этом сообщает журналист The Athletic Лэнс Пагмир в своем Twitter.
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Менеджер украинца подтвердил, что скорее всего Сергей будет драться в ниже весовой категории.
Деревянченко три раза претендовал на пояс чемпиона мира в среднем дивизионе, но все попытки 34-летнего боксера были неудачными. Недавно украинец проиграл Джермаллу Чарло единогласным решением судей: 116:112, 117:111, 118:110. Еще раньше Деревянченко в двух боях уступал Даниэлю Джейкобсу и Геннадию Головкину.
Как проходили бои украинца за чемпионский пояс
Непростой бой против Джейкобса
В конце октября 2018 года в Нью-Йорке состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF между Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом. Этот непростой для обоих боксеров поединок продлился все 12 раундов и закончился победой разделенным решением судей для Даниэля Джейкобса (35-2, 29 КО).
Деревянченко против Головкина
Поединок состоялся в начале октября 2019 года в Нью-Йорке. Деревянченко уже в первом раунде пропустил атаку противника и оказался в нокдауне, а во втором получил неприятное рассечение над правым глазом, он в дальнейшем навязал Головкину. Судьи после боя единогласно отдали победу Головкину – 114-113 и дважды 115-112, но при победной речи Головкина после поединка он был освистан болельщиками.