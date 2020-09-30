Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл обладателю титула WBC Джермаллу Чарло. Украинец потерял третий шанс стать чемпионом мира, что заставило Деревянченко задуматься об изменении весовой категории.

Сергей Деревянченко, выступающий в средней весовой категории, желает спустится в дивизион ниже, чтобы продолжить свои выступления в первом среднем весе. Об этом сообщает журналист The Athletic Лэнс Пагмир в своем Twitter.

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Менеджер украинца подтвердил, что скорее всего Сергей будет драться в ниже весовой категории.

Деревянченко три раза претендовал на пояс чемпиона мира в среднем дивизионе, но все попытки 34-летнего боксера были неудачными. Недавно украинец проиграл Джермаллу Чарло единогласным решением судей: 116:112, 117:111, 118:110. Еще раньше Деревянченко в двух боях уступал Даниэлю Джейкобсу и Геннадию Головкину.

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Непростой бой против Джейкобса

В конце октября 2018 года в Нью-Йорке состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF между Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом. Этот непростой для обоих боксеров поединок продлился все 12 раундов и закончился победой разделенным решением судей для Даниэля Джейкобса (35-2, 29 КО).

Деревянченко против Головкина

Поединок состоялся в начале октября 2019 года в Нью-Йорке. Деревянченко уже в первом раунде пропустил атаку противника и оказался в нокдауне, а во втором получил неприятное рассечение над правым глазом, он в дальнейшем навязал Головкину. Судьи после боя единогласно отдали победу Головкину – 114-113 и дважды 115-112, но при победной речи Головкина после поединка он был освистан болельщиками.