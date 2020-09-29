Украинский боксер Постол может перейти в дивизион, где выступает легендарный Пакьяо
Украинский боксер первого полусреднего веса (63 кг) Виктор Постол может сменить дивизион. Команда украинца рассматривает вариант перехода Постола в полусредний вес (66 кг).
Олег Ладик, менеджер Elite Boxing Promotion, представляющий интересы Постола, рассказал о возможном переходе украинца в другую весовую категорию. Об этом сообщает Tribuna.com.
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Постолу интересно получить новые вызовы
Менеджер Постола обратил внимание, что в полусреднем весе всеми титулами владеют два боксера. Обидчику Постола американцу Хосе Рамиресу принадлежат пояса WBC и WBO, а титулы IBF и WBA – у Джоша Тейлора.
Ладик предполагает, что Рамирес и Тейлор определят абсолютного чемпионами мира. Оба спортсмена сотрудничают с промоутерской компанией Top Rank.
Есть большая вероятность, что Постол перейдет в 66 кг. Если судить логически, сейчас в 63 кг есть 2 чемпиона – Рамирес и Тейлор. Они провели защиты титулов и практически ничего не мешает провести бой за звание абсолюта. Тем более когда они оба на промоции Боба Арума,
– сказал Ладик.
Менеджер заявил, что Постол останется в первом полусреднем весе, если будут интересные поединки для украинца.
Думаю, Виктору самому интересно получить для себя новые вызовы. Антропометрия ему полностью позволяет,
– добавил Ладик.
Кто выступает в полусреднем весе
В этом весовом дивизионе есть немало интересных представителей. В частности, титулом WBA владеет легендарный Мэнни Пакьяо.
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Чемпионом мира по версиям WBC и IBF является Эррол Спенс, который в октябре попал в жуткую аварию.
Титулом WBO владеет давний знакомый Постола – Теренс Кроуфорд. Ему Виктор проиграл титул чемпиона мира по версии WBC.