Український боксер першої напівсередньої ваги (63 кг) Віктор Постол може змінити дивізіон. Команда українця розглядає варіант переходу Постола у напівсередню вагу (66 кг).

Олег Ладик, менеджер Elite Boxing Promotion, що представляє інтереси Постола, розповів про можливий перехід українця в іншу вагову категорію. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Постолу цікаво отримати нові виклики

Менеджер Постола звернув увагу, що в напівсередній вазі всіма титулами володіють два боксери. Кривднику Постола американцю Хосе Раміресу належать пояси WBC й WBO, а титули IBF й WBA – в Джоша Тейлора.

Ладик припускає, що Рамірес та Тейлор визначаться абсолютного чемпіона світу. Обидва спортсмени співпрацюють з промоутерською компанією Top Rank.

Є велика ймовірність, що Постол перейде у 66 кг. Якщо судити логічно, зараз у 63 кг є 2 чемпіони – Рамірес і Тейлор. Вони провели захисту титулів і практично нічого не заважає провести бій за звання абсолюту. Тим паче коли вони обидва на промоції Боба Арума,

– сказав Ладик.

Менеджер заявив, що Постол залишиться у першій напівсередній вазі, якщо будуть цікаві поєдинки для українця.

Думаю, Віктору самому цікаво отримати для себе нові виклики. Антропометрія йому повністю дозволяє,

– додав Ладик.

Хто виступає у напівсередній вазі

У цьому ваговому дивізіоні є чимало цікавих представників. Зокрема, титулом WBA володіє легендарний Менні Пак'яо.

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Чемпіоном світу за версіями WBC та IBF є Еррол Спенс, який у жовтні потрапив у моторошну аварію.

Титулом WBO володіє давній знайомий Постола – Теренс Кроуфорд. Йому Віктор програв титул чемпіона світу за версією WBC.