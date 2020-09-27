Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал, что готов провести бой против ирландца Конора МакГрегора. Стороны уже ведут переговоры относительно боя.

Если стороны смогут ударить по рукам, то бой будет происходить по правилам бокса. Об этом сообщил помощник боксера Джейк Джонсон в комментарии ESPN.

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Пакьяо подтвердил о бое с МакГрегором

Стороны уже вступили в переговоры по организации этого противостояния. Все поединки филиппинского боксера носят благотворительный характер. Поэтому бой против ирландца тоже должен стать благотворительным. Боксер серьезно настроен провести бой против МакГрегоора, чтобы собрать средства и помочь родной стране в сложной ситуации во время карантина.

Большая часть денег, которая будет заработана за бой, уйдет именно на помощь филиппинцам. Ранее о возможном таком бое между Пакьяо и МакГрегором рассказывал именно ирландец в своих соцсетях. Скорее всего любители бокса смогут увидеть такой бой уже в следующем году.

Что известно о Коноре МакГрегоре

Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде. Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.

В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе. Всего провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение. Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).

Карьера Мэнни Пакьяо