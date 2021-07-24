Самый скандальный боксер Украины Редкач женился: фото избранницы

Украинский боксер Иван Редкач, который известен своими конфликтами с Василием Ломаченко, связал себя узами брака с красавицей Анной Андреевой.

35-летний боксер Редкач по прозвищу "Киллер" сыграл свадьбу в Калифорнии. Избранницей Редкача стала его давняя подруга Анна Андреева.

Смотрите также Троллинг продолжается: Редкач назвал Ломаченко бывшей девушкой Лопеса

"Мое наиболее выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж", – написал Редкач.

Что известно о конфликтах Редкача и Ломаченко