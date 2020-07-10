Украинский боксер Деревянченко узнал гонорар за чемпионский бой
Украинский боксер Сергей Деревянченко, кроме титульного поединка, получит солидный гонорар. СМИ обнародовали потенциальный гонорар Сергея за бой с чемпионом WBC Джермаллом Чарло или же обладателем титула WBA – Саулем Альваресом.
Как сообщает ESPN, Деревянченко может получить за бой против Джермалла Чарло 2,5 миллиона долларов.
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Бой с Альваресом прибыльнее
Издание предполагает, что за бой против Сауля Альвареса гонорар Деревянченко может составить вдвое больше.
Деревянченко называют главным кандидатом на бой с Канело. Причина в том, что Канело потерял соперника на поединок в сентябре.
Сообщается, что финансовый вопрос будет первоочередным в выборе соперника для мексиканца.
Что известно об Альваресе?
Лидер P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.
В то же время некоторые СМИ склоняются, что Деревянченко встретится с Джермаллом Чарло уже этой осенью.
В команде американского боксера заявляли, что готовы к бою с Сергеем.
Также украинца называли фаворитом на поединок с Чарло.
Что известно о Чарло?
30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.