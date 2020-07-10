Украинский боксер Сергей Деревянченко, кроме титульного поединка, получит солидный гонорар. СМИ обнародовали потенциальный гонорар Сергея за бой с чемпионом WBC Джермаллом Чарло или же обладателем титула WBA – Саулем Альваресом.

Как сообщает ESPN, Деревянченко может получить за бой против Джермалла Чарло 2,5 миллиона долларов.

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Бой с Альваресом прибыльнее

Издание предполагает, что за бой против Сауля Альвареса гонорар Деревянченко может составить вдвое больше.

Следует отметить, что именно из-за финансов бой между Канело и Сергеем сорвался осенью 2019 года.



Тогда команда украинца требовала более 5 миллионов долларов.



В итоге IBF лишила Альвареса чемпионского титула, ведь команды не договорились о встрече. Сергей в бою за вакантный пояс проиграл Геннадию Головкину.



Гонорар украинца за тот бой составил более 5 миллионов долларов.

Деревянченко называют главным кандидатом на бой с Канело. Причина в том, что Канело потерял соперника на поединок в сентябре.

Сообщается, что финансовый вопрос будет первоочередным в выборе соперника для мексиканца.

Что известно об Альваресе?

Лидер P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.

В то же время некоторые СМИ склоняются, что Деревянченко встретится с Джермаллом Чарло уже этой осенью.

В команде американского боксера заявляли, что готовы к бою с Сергеем.

Также украинца называли фаворитом на поединок с Чарло.