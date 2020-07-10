Український боксер Сергій Дерев'янченко, окрім титульного поєдинку, отримає солідний гонорар. ЗМІ оприлюднили потенційний гонорар Сергія за бій з чемпіоном WBC Джермаллом Чарло або ж володарем титулу WBA – Саулем Альваресом.

Як повідомляє ESPN, Дерев'янченко може отримати за бій проти Джермалла Чарло 2,5 мільйона доларів.

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Бій з Альваресом прибутковіший

Видання припускає, що за бій проти Сауля Альвареса гонорар Дерев'янченка може скласти удвічі більше.

Слід зазначити, що саме через фінанси бій між Канело і Сергієм зірвався восени 2019 року.



Тоді команда українця вимагала понад 5 мільйонів доларів.



У підсумку IBF позбавила Альвареса чемпіонського титулу, адже команди не домовилися про зустріч. Сергій у бою за вакантний пояс програв Геннадію Головкіну.



Гонорар українця за той бій склав понад 5 мільйонів доларів.

Дерев'янченка називають головним кандидатом на бій з Канело. Причина в тому, що Канело втратив суперника на поєдинок у вересні.

Повідомляється, що фінансове питання буде першочерговим у виборі суперника для мексиканця.

Що відомо про Альвареса? Лідер P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.

Водночас деякі ЗМІ схиляються, що Дерев'янченко зустрінеться з Джермаллом Чарло вже цієї осені.

У команді американського боксера заявляли, що готові до бою з Сергієм.

Також українця називали фаворитом на поєдинок з Чарло.