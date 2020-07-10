Український боксер Дерев'янченко дізнався гонорар за чемпіонський бій
Український боксер Сергій Дерев'янченко, окрім титульного поєдинку, отримає солідний гонорар. ЗМІ оприлюднили потенційний гонорар Сергія за бій з чемпіоном WBC Джермаллом Чарло або ж володарем титулу WBA – Саулем Альваресом.
Як повідомляє ESPN, Дерев'янченко може отримати за бій проти Джермалла Чарло 2,5 мільйона доларів.
До речі: Ломаченко – Лопес: поєдинок переносять попри офіційну дату WBC
Бій з Альваресом прибутковіший
Видання припускає, що за бій проти Сауля Альвареса гонорар Дерев'янченка може скласти удвічі більше.
Дерев'янченка називають головним кандидатом на бій з Канело. Причина в тому, що Канело втратив суперника на поєдинок у вересні.
Повідомляється, що фінансове питання буде першочерговим у виборі суперника для мексиканця.
Що відомо про Альвареса?Лідер P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.
Водночас деякі ЗМІ схиляються, що Дерев'янченко зустрінеться з Джермаллом Чарло вже цієї осені.
У команді американського боксера заявляли, що готові до бою з Сергієм.
Також українця називали фаворитом на поєдинок з Чарло.