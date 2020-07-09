Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) намерен вернуться на ринг 12 сентября.

По информации ESPN Deportes, команда мексиканца уже выделила для себя два наиболее приоритетных соперника: на первом месте – украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), на второй позиции – чемпион мира по версии WBA Super в суперсреднем весе Каллум Смит (27 - 0, 19 КО).

К слову: Тренер Деревянченко о бое с Альваресом: Мы будем готовы ко всему

Кто такой Альварес? Мексиканец является лидером P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.

Украинец готов к бою

Тренер Деревянченко рассказал, что Сергей готов принять вызов любого соперника.

"Мы готовы подготовиться к любой задаче, которая будет стоять перед нами. Мы будем готовы ко всему. Сергея не волнует, что Альварес может быть проблемой", – сказал Андре.

Как пример он привел поединки Деревянченко с Геннадием Головкиным и Даниэлем Джейкобсом. В обоих боях украинец проиграл, но был близок к победе.

Третий шанс Деревянченко