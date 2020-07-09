Украинец Деревянченко – главный приоритет для Альвареса на ближайший бой
Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) намерен вернуться на ринг 12 сентября.
По информации ESPN Deportes, команда мексиканца уже выделила для себя два наиболее приоритетных соперника: на первом месте – украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), на второй позиции – чемпион мира по версии WBA Super в суперсреднем весе Каллум Смит (27 - 0, 19 КО).
К слову: Тренер Деревянченко о бое с Альваресом: Мы будем готовы ко всему
Кто такой Альварес?
Мексиканец является лидером P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.
Украинец готов к бою
Тренер Деревянченко рассказал, что Сергей готов принять вызов любого соперника.
"Мы готовы подготовиться к любой задаче, которая будет стоять перед нами. Мы будем готовы ко всему. Сергея не волнует, что Альварес может быть проблемой", – сказал Андре.
Как пример он привел поединки Деревянченко с Геннадием Головкиным и Даниэлем Джейкобсом. В обоих боях украинец проиграл, но был близок к победе.
Третий шанс Деревянченко
- Сергей дважды пытался завоевать чемпионский титул IBF в среднем весе.
- В октябре 2018 года Сергей проиграл Дэниэлю Джейкобсу.
- Уже за год Деревянченко получил второй шанс. В поединке за вакантный титул он скандально проиграл Геннадию Головкину.
- Победу спорным решением судьи отдали Головкину.