Украинский боксер Деревянченко получит самый большой гонорар за бой в андеркарде шоу Дэвиса

Украинский боксер Сергей Деревянченко в ночь с 5 на 6 декабря проведет бой против Карлоса Адамеса. В СМИ опубликовали гонорар Деревянченко за бой.

Сколько заработает Деревянченко

Официальные гонорары участников вечера бокса в "Стейплс-центре" (Лос-Анджелес, США) обнародовал журналист Дэн Рафаэл.

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За бой с доминиканцом Карлосом Адамесом украинец получит гарантированную выплату в размере 200 тысяч долларов. Его сопернику заплатят 50 тысяч долларов.

Среди всех бойцов, которые выступят в андеркарде поединка Джервонта Дэвис – Исаак Крус, у Деревянченко самый большой гонорар.

Джервонта получит 1 миллион долларов против 300 тысяч у Круса.

Шанс Деревянченко

36-летний Деревянченко проведет свой 17-й бой на профессиональном ринге. В случае победы Сергей может в четвертый раз в карьере сражаться за титул чемпиона мира в среднем весе.

До этого крымчанин проиграл чемпионские бои Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

По информации СМИ, если Деревянченко одолеет Адамеса, то в следующем поединке сразится против Хайме Мунгия за титул WBC.

Шоу, в рамках которого состоится бой Деревянченко и Адамеса, начнется 6 декабря в 03:00 по киевскому времени.